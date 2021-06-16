Путин: нет ни одной проблемы, которую Россия и США не смогли бы решить вместе

Нет ни одной проблемы, которую Россия и США не смогли бы решить вместе. С таким заявлением после переговоров с Джо Байденом выступил Владимир Путин, отвечая на вопрос про обвинение России со стороны США в милитаризации Арктики.

«Россия и США являются одними из восьми членов Арктического совета. Россия председательствует в этом году. Более того, между Аляской и Чукоткой, как известно, проходит пролив. Все это вместе должно подталкивать нас к объединению усилий... Если мы все вместе, заинтересованные страны, в том числе, а может быть, и прежде всего страны-члены Северного Совета вместе будем работать над решением всех этих вопросов, я просто не сомневаюсь, мы найдем все решения, все развязки. Не вижу ни одной проблемы, которую мы не могли бы решить», - сказал президент России.

На этой же пресс-конференции Путин сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности.