Путин сообщил, что встреча с Байденом прошла хорошо
Встреча Путина и Байдена продлилась в общей сложности 4,5 часа включая перерыв.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал саммит с американским лидером Джо Байденом.
«Хорошо», – сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналистов.
Президент России сообщил, что в входе встречи были рассмотрены вопросы стратегической стабильности, торговых отношений, региональной безопасности и кибербезопасности.
Встреча Путина и Байдена продлилась в общей сложности 4,5 часа включая перерыв.