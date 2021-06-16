В стране и мире Переговоры Путина и Байдена Путин сообщил, что встреча с Байденом прошла хорошо Олеся Степакова Встреча Путина и Байдена продлилась в общей сложности 4,5 часа включая перерыв. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Президент России Владимир Путин прокомментировал саммит с американским лидером Джо Байденом. «Хорошо», – сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналистов. Президент России сообщил, что в входе встречи были рассмотрены вопросы стратегической стабильности, торговых отношений, региональной безопасности и кибербезопасности. Встреча Путина и Байдена продлилась в общей сложности 4,5 часа включая перерыв. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика