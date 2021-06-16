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Путин сообщил, что встреча с Байденом прошла хорошо

Олеся Степакова
18:46 16.06.2021
Встреча Путина и Байдена продлилась в общей сложности 4,5 часа включая перерыв.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин прокомментировал саммит с американским лидером Джо Байденом.

«Хорошо», – сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналистов.

Президент России сообщил, что в входе встречи были рассмотрены вопросы стратегической стабильности, торговых отношений, региональной безопасности и кибербезопасности.

Встреча Путина и Байдена продлилась в общей сложности 4,5 часа включая перерыв.

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