Россия и США договорились начать консультации по стратегической стабильности

Россия и США договорились о проведении межведомственных консультаций по вопросам стратегической стабильности, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам расширенных переговоров с Джо Байденом в Женеве.

«Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой госдепа США и МИД России. Коллеги на рабочем уровне определятся с составом этих делегаций, с местом работы и с периодичностью этих встреч», – сказал российский лидер.

Новая администрация США приняла ответственное решение о продлении договора по СНВ-3, и теперь встает вопрос, что дальше, напомнил Путин.

Президент РФ отметил, что на России и США лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире.

«Исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами: и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню, по качеству современности ядерных вооружений», – добавил Путин.

Президент подчеркнул, что российская сторона осознает эту ответственность.

Встреча лидеров России и США продлилась в общей сложности 4,5 часа включая перерыв.