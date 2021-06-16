Путин договорился с Байденом о возвращении послов в Москву и Вашингтон

Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов на места своей постоянной работы. Об этом по итогам саммита рассказал журналистам президент России.

«Что касается возвращения послов в места своей работы (в Москву - американского посла, в Вашингтон - российского), мы договорились, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы постоянной. Когда конкретно (завтра-послезавтра), то это вопрос чисто технического характера», - заявил глава государства.

Кроме того, Путин сообщил, что МИД РФ и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на «дипломатическом треке».

«Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны настроены на то, чтобы искать решения», - подчеркнул Путин.

Напомним, что встреча лидеров России и США в Женеве продолжалась около четырех часов.