Байден назвал позитивной атмосферу встречи с Путиным
Президент США Байден назвал доброй и позитивной атмосферу встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая прошла на вилле Ла Гранж в среду, 16 июня.
Американский лидер подчеркнул, что отношения между странами должны быть предсказуемыми и стабильными.
«Путин и я разделяем уникальную ответственность по управлению отношениями между двумя могущественными и гордыми странами. Отношениями, которые должны быть стабильными и предсказуемыми», – заявил он на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.
Ранее, в ходе пресс-конференции, Байден сообщил, что американская повестка не направлена против России, а все его усилия на посту президента США направлены на борьбу с пандемией коронавируса, возрождение американской экономики и восстановление отношений с союзниками по всему миру.