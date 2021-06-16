В стране и мире Переговоры Путина и Байдена Байден назвал позитивной атмосферу встречи с Путиным Олеся Степакова Американский лидер подчеркнул, что отношения между странами должны быть предсказуемыми и стабильными. © Фото: позитивный kremlin.ru Читайте нас на: Президент США Байден назвал доброй и позитивной атмосферу встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая прошла на вилле Ла Гранж в среду, 16 июня. Американский лидер подчеркнул, что отношения между странами должны быть предсказуемыми и стабильными. «Путин и я разделяем уникальную ответственность по управлению отношениями между двумя могущественными и гордыми странами. Отношениями, которые должны быть стабильными и предсказуемыми», – заявил он на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве. Ранее, в ходе пресс-конференции, Байден сообщил, что американская повестка не направлена против России, а все его усилия на посту президента США направлены на борьбу с пандемией коронавируса, возрождение американской экономики и восстановление отношений с союзниками по всему миру. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика