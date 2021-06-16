Путин: РФ и США договорились начать консультации по кибербезопасности

Россия и США договорились начать консультации по кибербезопасности. Об этом заявил Владимир Путин после саммита с Джо Байденом.

«На мой взгляд, это чрезвычайно важно. По поводу того, кто на себя должен брать какие обязательства. Хочу вас проинформировать о вещах, которые известны, но не широкой публике. Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США, на втором месте - Канада, затем - две латиноамериканские страны, Великобритания. Россия в этом списке не значится», - сказал глава государства.

По словам Путина, на протяжении 2020 года Россия получила из США 10 запросов по поводу кибератак на их объекты.

«Как говорят наши коллеги, из киберпространства России. И два таких запроса в этом году. На все из них наши коллеги получили исчерпывающий ответ. В свою очередь, Россия направила в прошлом году в США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года - 35», - сказал президент.

Москва же не получила от США ни одного ответа, заключил президент.

Также на пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что договорился с Джо Байденом о возвращении послов в Москву и США.