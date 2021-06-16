Опубликовано совместное заявление президентов России и США по стратегической стабильности

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден после завершения двусторонних переговоров в Женеве сделали совместное заявление по стратегической стабильности.

«Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

В документе подчеркивается, что недавнее продление СНВ-3 свидетельствует о приверженности РФ и США к контролю над ядерными вооружениями.

«Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», – говорится в совместном заявлении.

Согласно тексту сообщения, Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который заложит основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-американского саммита в Женеве заявил, что РФ и США договорились о проведении межведомственных консультаций по вопросам стратегической стабильности.