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Путин объяснил ситуацию со СМИ-иноагентами в РФ

Олеся Степакова
20:44 16.06.2021
По словам российского лидера, к сожалению, американские СМИ не выполняют требования законов РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Джо Байденом в Женеве ответил корреспонденту «Звезды» Павлу Ремневу на вопрос об искажении слов российского лидера иностранными СМИ.

«Вот, такова практика международных отношений сегодня, ничего здесь не сделаешь, я к этому привык давно. С этим мы все живем десятилетиями», – ответил президент.

Президент также ответил на вопрос о том, почему он дает интервью американским СМИ в то время, как американские лидеры не дают интервью российским СМИ.

«Это решает соответствующий лидер или сторона, если хочет что-то донести дополнительно до людей. Мы стараемся это сделать. Мои интервью американской прессе именно с этим и связаны», – заявил Путин.

Президент также коснулся вопроса о работе иностранных СМИ в РФ.

«Президент Байден поставил вопрос о работе “(Радио - прим.ред.)Свободы”*, “Свободной Европы”* в России, то у меня сложилось впечатление, что члены американской делегации не знали, что у нас до этого, всего-то два таких средства массой информации, которые работают на зарубежную аудиторию – RT и Sputnik. До этого американская сторона объявила их иноагентами у себя, лишила аккредитации, и то, что мы с делали, мы сделали в ответ», – подчеркнул российский лидер.

К сожалению, американские СМИ не выполняют требования законов РФ, сказал президент.

«Мы объяснились на этот счет. Надеюсь, что и в этом направлении нам удастся через МИД работу наладить», – резюмировал Владимир Путин.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла Гранж продлилась в общей сложности 4,5 часа включая перерыв.

* - организация, внесенная Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.

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