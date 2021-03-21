«Байден сошел с ума»: как Россия и мир отреагировали на скандальные заявления президента США

Первое официальное интервью президента США Джозефа Байдена каналу АВС - по факту «официальному государственному» телеканалу Америки - классическая журналистская провокация и тут же беспрецедентный, в мировом плане, дипломатический скандал. В довесок - беспочвенные обвинения, основанные лишь на предположениях.

«Он заплатит свою цену. У нас с ним был долгий разговор, когда мы... я знаю его относительно хорошо. И когда разговор начался, я сказал: "Я знаю тебя, и ты знаешь меня. Если я установлю, что вы вмешивались в наши выборы, то готовься.."», - заявил Байден.

Никто из американских президентов никогда не позволял себе так, во-первых, говорить, во-вторых, так строить пассажи своих речей. После некоторого удивления от подобных заявлений, последовал ответ президента России Владимира Путина.

«Я вспоминаю в детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто так обзывается, тот так и называется". И этом не случайно, это не просто шутка, психологический смысл в этом очень глубокий. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. Исходя из этого, оцениваем его действия», - заявил Путин во время встречи с общественностью Крыма и Севастополя.

Президент РФ дополнил, что у Штатов не получится проводить антироссийскую политику и одновременно вести работу с Россией исходя из собственных интересов. Вашингтону придется учитывать интересы Москвы.

«Руководство Соединенных Штатов в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединенных Штатов, и на их условиях... Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. Им придётся с этим считаться», - отметил Путин.

Слова Путина оказались довольно сдержанными. Но другие политики оказались менее терпимы к обвинениям в сторону родной страны.

«Заявление Байдена это просто триумф политического маразма Соединенных Штатов и возрастной деменции их руководителя. Это крайняя степень агрессии, вызванная бессилием», - заявил сенатор РФ Андрей Турчак. «Сегодняшнее заявление Байдена - верх, точнее, низ политического хамства и маргинальности. Даже в самые острые периоды холодной войны никто из западных лидеров не опускался до прямых и личностных оскорблений... ощущение, что Байден сошел с ума», - сказал глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

После всех заявлений Джозефа Байдена, из Вашингтона, для консультаций, был приглашен в Москву посол России в США Анатолий Антонов. Это пока не отзыв посла, в российском МИДе подчеркивают, что нагнетать обстановку по дипломатической линии Москва не будет. Но и оставить все как есть уже не получится.

«Ждем нашего посла для выработки, анализа и дальнейшей выработки подходов к российско-американским отношениям, которые к сожалению, к нашему большому огорчению, заведены Вашингтоном в тупик. Нынешняя американская администрация не перестает удивлять нелепостью своих публичных заявлений», - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Непонимание ситуации было видно и по американским телевизионным репортажам.

«Хотел бы я знать, о чем Байден говорит. Как и многие другие слова, что он произносит, это привело меня в недоумение. Я понятия не имею зачем он пытается затеять драку с Владимиром Путиным. Сомневаюсь, что Байден вообще помнит, о чем говорил с Путиным. Это нонсенс», - считает телеведущий Хоуи Карр.

Не дождавшись раскаяния Белого Дома, и понимая все возможные последствия, простые американцы начали сами приносить извинения за высказывания лидера своей страны – об этом рассказал посол Антонов.

«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес Посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации. Глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев», - написал Антонов в Facebook.

Жесткая риторика - вполне в духе американского президента. Джозеф Байден всегда был на стороне «ястребов» - поддерживал открытую конфронтацию с другими государствами, выступал за развязывание войн. В 2002 году он голосовал за операцию против Ирака. Это подписание ему, кстати, припоминают до сих пор, причем даже в сенате США.

Демократическая партия вообще, традиционно, поддерживает агрессивные действия. Ни один президент-демократ не провел свой срок без развязывания какой-либо войны. Обама начал войны в Ливии и Сирии. Клинтон - в Югославии. Картер - в Афганистане. Байден за первый месяц президентства уже успел ударить по Сирии. Так что заявления первого лица Америки - не случайность. Но вступать на путь прямой конфронтации с Россией, как с Сирией, у США не получится. И поэтому они идут уже привычным маршрутом – выискивая повод для санкций. Как раз на этой неделе американская разведка опубликовала доклад о предполагаемом вмешательстве России и ряда других стран в американские выборы 2020 года.

Доклад не содержит фактов и состоит исключительно из предположений, на основе которых американская разведка делает очень серьезные выводы. Безосновательность документа признают даже в Америке.

«Технически тут нет прямых доказательств того, что какие-то страны проводили хакерские атаки или подтасовывали голоса. Но тут есть версии того, что именно пытались сделать другие страны, чтобы повлиять на наши выборы», -отметила корреспондент CNN Алекс Марквард.

Чтобы не дать дипломатическому кризису усугубиться, президент России Владимир Путин предложил Джозефу Байдену не использовать «мегафонную дипломатию», а поговорить лично – в открытом формате.

«Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн... Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», - рассказал Путин.

Сам Байден от прямого ответа на вопрос о переговорах предпочел уклониться. В США есть версия, что увиливать от разговора ему приходится, потому что он просто не сможет провести дискуссию. Американскому президенту уже 78 лет – и ясность мысли уже не та. И словно нарочно - Байден подтвердил эту версию. На прошедшей неделе снова назвал президентом Камаллу Харис - вице-президента США. И даже простой подъем по трапу самолета дается ему не без труда.

Поговорят президенты РФ и США или нет, но на следующей неделе Джо Байдену предстоит дать свою первую пресс-конференцию в должности нового лидера Америки. И до сих пор неизвестно, кого на нее допустят и о чем его спросят. Возможно, что дать ответы на неудобные вопросы главе Белого дома все же придется.