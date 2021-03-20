Эксперты выразили мнение, что открытый разговор Путина и Байдена не состоится

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вероятно откажется от предложенного Владимиром Путиным открытого разговора, поскольку у его окружения есть на это свои причины. Такое мнение выразили эксперты в эфире радио «Звезда».

«После этих заявлений президент Байден и его окружение будут дистанцироваться. Видимо, есть причины для того, чтобы он в течение длительного времени не общался на открытой пресс-конференции с журналистами, с другими лидерами под запись и камеры. Думаю, что такая встреча в ближайшее время или вообще не состоится», - сказал доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин.

По словам кандидата политических наук Станислава Бышока, в отношениях между российским лидером с американским коллегой создается неловкость.

«С одной стороны, действительно отношения между странами должны и будут продолжаться и, в том числе, общение между президентами. Никакой дискуссии между Путиным и Байденом, тем более, публичной не будет, но это выглядит гротескно», - считает эксперт.

Политолог Владимир Брутер считает, что диалог между президентами возможен, но не в открытом режиме, поскольку американцы на это никогда не пойдут. Скорее всего возможен разговор по телефону, однако никакого эффекта он не даст.

«В Вашингтоне считают, что не обязаны вести диалог с Россией по интересующим страну темам»,- сказал он.

Брутер был убежден, что после жестких заявлений Байдена администрация попытается все замять - превратить в шутку или неудачное понимание, но этого не произошло.