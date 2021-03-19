В стране и мире Байден прокомментировал предложение Путина поговорить онлайн Алексей Курильченко Американский президент выразил уверенность в том, что на каком-то этапе главы двух государств переговорят. © Фото: Erin Scott, CNP, Globallookpress Читайте нас на: Президент США Джозеф Байден заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, контакты сторон состоятся в ближайшей перспективе. «Уверен, что мы на каком-то этапе переговорим (с Путиным - прим. ред.)», - сказал Байден журналистам в Белом доме. Ранее Владимир Путин заявил о намерении продолжить диалог с президентом США Джозефом Байденом. Лидер РФ выразил желание провести диалог в онлайн-формате. Стороны могли бы обсудить двусторонние отношения, стратегическую стабильность, региональные конфликты, борьбу с пандемией коронавируса и многое другое. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика