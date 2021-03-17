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«Мерзкое и бессовестное высказывание»: Турчак раскритиковал слова Байдена в адрес Путина

Алексей Курильченко
21:56 17.03.2021
Сенатор отметил безграничное доверие россиян к президенту Путину, недостижимое для рейтингов Байдена.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Секретарь Генерального Совета партии «Единая Россия», сенатор РФ Андрей Турчак прокомментировал заявления Джозефа Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина. По мнению политика, слова американского лидера демонстрируют «политический маразм и деменцию» Байдена.

«Заявление Байдена это просто триумф политического маразма Соединенных Штатов и возрастной деменции их руководителя. Это крайняя степень агрессии, вызванная бессилием. Мы побеждаем пандемию, наша вакцина лучшая в мире - они только планируют. У нас межнациональный мир - у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности - у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым, а у них разговоры об отделении штатов. И, наконец, доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена. А вообще это просто мерзкое и бессовестное высказывание - это вызов всей нашей стране», - заявил Турчак.

Ранее о словах Байдена высказался руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов. Политик считает, что данные заявления демонстрируют бессилие американского лидера.

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