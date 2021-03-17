В стране и мире «Мерзкое и бессовестное высказывание»: Турчак раскритиковал слова Байдена в адрес Путина Алексей Курильченко Сенатор отметил безграничное доверие россиян к президенту Путину, недостижимое для рейтингов Байдена. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress Читайте нас на: Секретарь Генерального Совета партии «Единая Россия», сенатор РФ Андрей Турчак прокомментировал заявления Джозефа Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина. По мнению политика, слова американского лидера демонстрируют «политический маразм и деменцию» Байдена. «Заявление Байдена это просто триумф политического маразма Соединенных Штатов и возрастной деменции их руководителя. Это крайняя степень агрессии, вызванная бессилием. Мы побеждаем пандемию, наша вакцина лучшая в мире - они только планируют. У нас межнациональный мир - у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности - у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым, а у них разговоры об отделении штатов. И, наконец, доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена. А вообще это просто мерзкое и бессовестное высказывание - это вызов всей нашей стране», - заявил Турчак. Ранее о словах Байдена высказался руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов. Политик считает, что данные заявления демонстрируют бессилие американского лидера. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика