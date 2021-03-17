«Не допустить необратимой деградации»: Москва вызвала посла России в Вашингтоне на консультации

Посол РФ в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций, связанных с дальнейшим развитием отношений двух государств. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Захарова отметила, что с момента назначения новой администрации США прошло почти два месяца. Российское внешнеполитическое ведомство «постарается оценить» достоинства и недостатки работы команды Байдена.