В стране и мире «Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена Алексей Курильченко Президент России Владимир Путин ответил на обвинения американского лидера Джо Байдена во вмешательстве в выборы в США, пожелав ему здоровья. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Владимир Путин ответил на скандальное высказывание Джозефа Байдена в адрес президента Российской Федерации. «Мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему "Будьте здоровы". Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Если говорить шире по этой теме, то в истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Когда мы оцениваем других людей или другие государства, другие народы - мы смотримся как будто в зеркало, мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути. В детстве мы говорили: "кто обзывается, тот так сам и называется". И это не просто детская поговорочка и шутка. В этом есть глубокий психологический смысл. Мы всегда в другом человек видим собственные качества и думаем, что он такой же как и мы», - заявил Путин в ходе онлайн-встречи с общественностью Крыма и Севастополя.. Ранее Джозеф Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство «заплатит цену» в связи с приписываемыми Москве якобы попытками вмешательства в американские выборы. В частности, такое развитие событий президент США спрогнозировал и конкретно в отношении главы российского государства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика