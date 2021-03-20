Байден признался, что Харрис умнее его

Президент США Джо Байден во время выступления перед сотрудниками Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты признался, что вице-президент Камала Харрис умнее его. Слова Байдена приводятся на сайте Белого дома.

«И я не должен был этого делать, потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я», - сказал американский лидер.

Харрис на высказывание Байдена отреагировала в шутливой форме, сказав, что «здесь и добавить больше нечего».

Ранее на Западе нашли нового претендента на место «главного врага» Соединенных Штатов и демократии. Им объявлен не кто иной, как действующий президент страны Джо Байден. Таким мнением поделились читатели британского издания после некорректного высказывания американского лидера в адрес Владимира Путина.