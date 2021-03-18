В стране и мире Путин заявил, что готов говорить с Байденом онлайн Алексей Курильченко Президент РФ заявил о готовности продолжать отношения с США. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о намерении продолжить диалог с президентом США Джозефом Байденом. Путин выразил желание провести диалог в онлайн-формате. «Чтобы нам не пикироваться так, заочно, мы должны продолжать отношения. Более того, в прошлый раз инициатива исходила от президента Байдена. Я хочу предложить ему продолжить дискуссию практически в прямом эфире, что называется "онлайн"», - заявил Путин. Президент РФ отметил, что стороны могли бы обсудить двусторонние отношения, стратегическую стабильность, региональные конфликты, борьбу с пандемией коронавируса и многое другое. Также Путин рассказал о возможных сроках проведения подобного диалога. Президент выразил желание провести их в ближайшее время. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика