Посол Антонов рассказал об извинениях американцев за слова Байдена

Посол России в США Анатолий Антонов поблагодарил американцев, направивших в посольство письма в поддержку дружественных отношений двух государств. Он отметил, что многие написали слова извинения за необдуманные заявления Вашингтона.

«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации», - написал Антонов странице посольства в Facebook.

Посол отметил, что простые американцы поддерживают позицию необходимости диалога между странами на основе уважения и равноправия. Он считает, что между народами России и США сохраняется потенциал для нормализации связей и выразил надежду, что Вашингтон прислушается к словам людей.

Ранее Антонов в интервью «Звезде» заявил, что эталонным примером сотрудничества между Москвой и Вашингтоном является взаимодействие в космосе. Дипломат выразил уверенность в том, что общие усилия двух великих держав дадут больший эффект в целом ряде областей.