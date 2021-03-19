Байден упал во время подъема по трапу президентского самолета: видео

Президент США Джозеф Байден два раза оступился, поднимаясь по трапу самолета перед вылетом в Штат Джорджия. Небольшой инцидент попал в объективы камер журналистов.

Американский лидер прибыл из Белого дома на вертолете на военную базу Эндрюс в штате Мэриленд, где находился борт номер один. Во время подъема Байден дважды оступился, но быстро поднялся и даже отдал воинское приветствие сопровождавшим его офицерам. В Белом доме заявили, что лидер страны не пострадал.

Ранее Джозеф Байден не смог вспомнить имя министра обороны США во время торжественной речи, посвященной женщинам-военным. Глава Пентагона Ллойд Остин во время произнесения речи стоял в нескольких метрах от главы государства, однако это не помогло президенту США вспомнить его имя. Коме того, он не смог вспомнить само название его ведомства.