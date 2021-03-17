«Ощущение, что Байден сошел с ума»: Хинштейн прокомментировал слова президента США о Путине

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о том, что слова президента США Джозефа Байдена являются проявлением политического бескультурья. Об этом политик сказал в своем видеообращении.

«Сегодняшнее заявление Байдена - верх, точнее, низ политического хамства и маргинальности. Даже в самые острые периоды холодной войны никто из западных лидеров не опускался до прямых и личностных оскорблений. Не хочется опускаться до такого уровня дискуссии, но ощущение, что Байден сошел с ума», - заявил Хинштейн.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посчитал слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине оскорбительными для всего населения России и назвал их «истерикой от бессилия».

Ранее Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство «заплатит цену» в связи с приписываемыми Москве якобы попытками вмешательства в американские выборы. В частности, такое развитие событий президент США спрогнозировал и конкретно в отношении главы российского государства.