Ветеран Великой Отечественной войны побывал на учениях разведчиков ЦВО: видео

Ветеран Великой Отечественной войны, разведчик-связист Николай Спиридонович Власов побывал в гостях у разведчиков Центрального военного округа в ходе тактико-специальных учений, прошедших на полигоне в Свердловской области. Фронтовику были продемонстрированы современные образцы вооружения и средства связи, используемые в разведывательных частях ЦВО, а также модернизированный автомат АК-12.

В завершение встречи фронтовик впервые со времен ВОВ вышел в эфир по военной радиостанции, поздравив военнослужащих с наступающим профессиональным праздником - Днем защитника Отечества.

Николай Спиридонович Власов ушел на войну добровольцем с оборонного завода в Свердловске. Войну прошел в составе 92-го разведывательного батальона Уральского Добровольческого танкового корпуса. Участвовал в освобождении Витебска, Минска, Огре, Риги.

Награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», орденом Отечественной войны II степени. После войны был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.