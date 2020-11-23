Более 11 тысяч беженцев вернулись в Карабах с 14 ноября

В период с 14 ноября в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев вернулись более 11 тысяч беженцев, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2 334 беженца, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий», - сказал он.

При координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста продолжается обмен телами погибших.

Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни. По обращению жителей и местных администраций российские миротворцы доставили на специальных автомобилях питьевую воду в три населенных пункта Аскеранского района, в которых нарушена система водоснабжения.

Инженерные подразделения российских миротворцев продолжают оказывать помощь местной администрации в расчистке дорог общего пользования и объектов социальной инфраструктуры в городе Степанакерт.

Для ускорения возвращения мирной жизни в зону проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе переброшены более 100 специалистов, а также 13 единиц специальной техники Международного противоминного центра Минобороны России, в их числе многофункциональные робототехнические комплексы разминирования «УРАН-6».

«Специалисты Международного противоминного центра, совершив марш Ереван - Горис - Степанакерт приступили к выполнению задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов, уничтожению взрывоопасных предметов в наиболее пострадавших во время конфликта районах Нагорного Карабаха», - добавил Конашенков.

Для выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.