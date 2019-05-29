«Мастера артиллерийского огня»: под Саратовом стартовал конкурс среди минометных расчетов

В Саратовской области стартовал Всеармейский этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» по полевой выучке среди расчетов 120-миллиметровых минометных комплексов.

В нем примут участие восемь команд из четырех военных округов, Северного флота, воздушно-десантных войск и Михайловской военной артиллерийской академии.

Артиллеристы посостязаются в точности выполнения огневых задач из минометного комплекса 2С12А, в поражении целей из ПКТ, стрельбе из гранатометов РПГ-7В и автоматов АК-74. Водители минометных расчетов продемонстрируют своё мастерство в преодолении различных препятствия, таких как «змейка» и колейный проход в МВЗ на транспортной машине Урал-43206.

Соревнования проходят с 27 мая по первое июня на базе 631-го регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии сухопутных войск, на полигоне «Широкий Карамыш» Центрального военного округа. В них примут участие более 250 лучших артиллеристов Минобороны.

Победители Всеармейского конкурса примут участие в международном этапе «Армейских международных игр - 2019», который состоится в августе на полигоне Гвардейский в Казахстане.