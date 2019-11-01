Серия сложнейших спецопераций: испытания «Взвода» приближаются к финалу

Подорвать мосты, железные дороги и важные объекты в тылу условного противника, спасти экипаж сбитого вертолета и провести спецоперацию в тылу врага. Своеобразный экзамен должны были сдать участники уникального эксперимента Минобороны по доподготовке молодых офицеров. Из 4,5 тысяч участников осталось только 30. Специфические навыки пригодились им при прохождении финального испытания - серии сложнейших спецопераций.

Каждое действие бойцов отслеживали инструкторы и съемочные группы «Звезды». Цикл репортажей объединен в спецпроект «Взвод». Вышедшие серии специальных репортажей можно посмотреть на нашем сайте, а также на платформе SMART TV.

Также смотрите фильм о проекте «Взвод» в ближайшее воскресенье, 3 ноября, в 09.40 в эфире телеканала «Звезда».