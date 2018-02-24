Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал совет юнармейцам

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев поздравил участников «Юнармии» с 23 Февраля и дал им совет не останавливаться на достигнутых успехах. Видеопоздравление вратаря было опубликовано в канале движения в Telegram.

«Останаваливаться нельзя нигде: будь это футбол, бизнес, еще что-то... Если тебе это нравится, ты должен до упора лупить и получать удовольствие и кайф», – сказал голкипер. «Стремиться надо всегда ко всему, в любой сфере. Трудолюбие, терпение, талант, я думаю, есть у всех. Желаю всем развить свой талант», – добавил он.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что футболисты армейского клуба стали наставниками движения «Юнармия». Спортсмены будут проводить для юнармейцев мастер-классы и открытые тренировки.

С 22 по 23 февраля в парке «Патриот» проходил Первый Всероссийский молодежный патриотический форум «Я – Юнармия». В нем приняли участие около восьми тысяч человек.