Михаил Галустян сыграл с юнармейцами в военно-тактические игры

Комедийный актер Михаил Галустян принял участие в военно-тактических играх, которые прошли в парке «Патриот» на Первом Всероссийском молодежном форуме «Я – Юнармия».

Вместе с юнармейцами Галустян поиграл в страйкбол и лазертаг.

«Именно благодаря подобного рода играм раскрываются такие качества, как работа в команде, культура владения оружием, умение принять решение в экстремальной ситуации», – сказал актер.

Кроме игр, на форуме «Я – Юнармия» для ребят работают 11 тематических площадок, мастер-классы по робототехнике и дронам.