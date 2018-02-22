Михаил Галустян сыграл с юнармейцами в военно-тактические игры
Известный комик развлек ребят в парке «Патриот» на Первом Всероссийском молодежном форуме «Я – Юнармия».
Фото: unarmia / Facebbook
Комедийный актер Михаил Галустян принял участие в военно-тактических играх, которые прошли в парке «Патриот» на Первом Всероссийском молодежном форуме «Я – Юнармия».
Вместе с юнармейцами Галустян поиграл в страйкбол и лазертаг.
«Именно благодаря подобного рода играм раскрываются такие качества, как работа в команде, культура владения оружием, умение принять решение в экстремальной ситуации», – сказал актер.
Кроме игр, на форуме «Я – Юнармия» для ребят работают 11 тематических площадок, мастер-классы по робототехнике и дронам.