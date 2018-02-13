Вячеслав Фетисов объявлен наставником общественного движения «Юнармия»

Депутат Государственной Думы, Заслуженный тренер РФ и выдающийся советский хоккеист Вячеслав Фетистов объявлен наставником военно-патриотического молодежного движения «Юнармия», которое было создано по инициативе Министерства обороны России в 2016 году.

Фетисов отметил, что старшему поколению следует быть причастным к молодежным проектам и рассказал, в чем видит смысл наставничества.

«Я считаю, что нам надо относиться к молодежным проектам и движениям с особым вниманием. Роль воспитания подрастающего поколения в том, как будет развиваться наша страна завтра – трудно переоценить. Поэтому нам, старшему поколению, надо стараться быть причастными к такого рода проектам, стараться как можно больше передавать опыта, делиться важным и ценным с теми, кто через шаг придет нам на смену. В этом я и вижу смысл наставничества», - рассказал он.

Миссией наставника молодежного движения «Юнармия» наделяются люди – легенды, заслужившие авторитет и уважение в обществе своим талантом, уникальностью, упорством и преданностью профессии, которыми они готовы поделиться с юными армейцами. Ранее было объявлено, что наставником движения также стал Никита Михалков.

«Здорово, что в конце февраля в парке "Патриот" пройдет большой форум "Я – ЮНАРМИЯ!". Съедутся юнармейцы со всей страны. Уверен, это будет очень интересно и полезно», – добавил Вячеслав Фетисов.

Молодежный форум состоится 22-23 февраля в парке «Патриот» и объединит восемь тысяч лучших представителей юнармейского движения из всех субъектов России, общественных объединений и клубов патриотической направленности.

В программе форума – встречи с успешными людьми и мастер-классы с олимпийскими чемпионами, деятелями культуры, учеными, космонавтами, известными журналистами и блогерами, популярными артистами, а также погружение в виртуальную реальность, управление дронами и сборка моделей самолетов, изготовленных на 3D-принтере. Завершится форум большим праздничным концертом с участием российских звезд.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются более 190 тысяч россиян в возрасте от 8 до 18 лет. Штабы организации работают во всех 85 регионах страны.