В Сирии в зонах деэскалации обстановка остается стабильной

Мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии обеспечивается российско-иранско-турецким совместным Координационным центром.

В течение суток центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб и пригороде Дамаска.

В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной.

В течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Эль-Васита провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий.

В населенных пунктах Бейт-Джин и Маазрат-Бейт-Дджин провинции Риф Дамаск сирийскими властями проводятся мероприятия по урегулированию статуса членов вооруженных формирований.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра.

Продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также оказание им всесторонней помощи.

В результате совместной работы Комитета национального примирения и руководства провинции Риф Дамаск определены населенные пункты, нуждающиеся в первоочередном восстановлении социально-значимых объектов в целях создания благоприятных условий для возвращения беженцев. В их число вошли: Эль-Бувайда, Шабъа, Туркуман.

Всего за сутки в свои дома вернулись 122 человека, в том числе в провинции Дейр-Эз-Зор – 76, Алеппо – 25, Хомс – 21 человек.