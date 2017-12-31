Более семи тысяч тонн гуманитарной помощи доставили конвои ООН в зону деэскалации в Сирии в четвертом квартале 2017 года, сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

«Всего с начала 2017 года Центром по примирению обеспечено безопасное и беспрепятственное проведение более 140 конвоев ООН с общим весом гуманитарного груза 18 тысяч тонн», - говорится в сообщении.

Кроме того в этом году в Сирии восстановлены социально значимые объекты инфраструктуры, в том числе 88 медучреждений, 178 школ, 35 детских садов, 152 объекта водо- и энергоснабжения. Отмечается, что дальнейшие мероприятия, проводимые Центром, будут направлены на достижение политического урегулирования кризиса и оказание всесторонней помощи народу Сирии.