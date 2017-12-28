Почти 200 мирных жителей вернулись за сутки в свои дома в Сирии

За последние сутки 198 беженцев вернулись в свои дома, оставленных после начала боевых действий в Сирии. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«За сутки в свои дома вернулись 198 человек, из них в провинции Алеппо – 24, Хомс – 17 и Дейр-эз-Зор – 157 человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские представители ЦПВС совместно с сирийскими властями продолжают оказывать гуманитарную помощь сирийцам. За минувшие суткиЦентром и Комитетами национального примирения зон деэскалации оказана помощь жителям населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор по доставке питьевой воды.