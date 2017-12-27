Около 500 сирийцев вернулись в свои дома за последние сутки

Около 500 сирийцев вернулись за последние сутки в свои дома, оставленные после начала боевых действий в САР. Об этом сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что в провинцию Алеппо вернулись 20 человек, Холмс - три человека, Дейр-эз-Зор – 407 человек.

Евтушенко отметил, что жителям особо нуждающихся районов оказывается гуманитарная помощь. Людям, проживающим в населенных пунктах Сальхиях и Маррат в провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода.

Военнослужащими из России и представителями Министерства примирения в Сирии в провинции Риф Дамаск для возвращения сирийцев определены населенные пункты: Шабаа, Хутайтат-Эт-Туркуман, Аль-Баяд, Ар-Рукабия.