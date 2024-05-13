Владимир Путин задал новый темп работы во время инаугурации

Гостями самой торжественной государственной церемонии Большой Кремлевский дворец начал заполняться за долго до ее начала. И даже ледяной дождь, который все это время лил над Москвой, мгновенно стирался из памяти, как только гости переступали порог парадной резиденции главы государства. Более двух с половиной тысяч человек были приглашены церемонию вступления в должность президента России.

Сама инаугурация президента, принесение присяги на Конституции Российской Федерации, проходило в Андреевском зале Большого кремлевского дворца, но гостей так много, что они разместились еще в Георгиевском и Александровском залах. И, чтобы все могли видеть, что происходит там, везде развешаны огромные мониторы.

В 11:45 под «Встречный марш» знаменная группа внесла государственный флаг России и президентский штандарт, который является одним из символов президентской власти.

Вслед за штандартом, солдаты президентского полка пронесли через Георгиевский, Александровский и Андреевский залы дворца специальный экземпляр Конституции Российской Федерации. Это совершенно новый экземпляр, выпущенный с учетом поправок в главный закон страны, внесенных в 2020 году. Следом вносят знак президента.

Владимир Путин в этот момент находился в своем рабочем кабинете. После того, как ему сообщили, что все готово, он еще раз просмотрел какой-то документ, положил его текстом вниз и по коридорам первого корпуса кремля пошел к выходу, где его ожидал президентский кортеж. Впервые, на этой церемонии был представлен обновленный президентский лимузин Aurus.

Под мелодию «Наш президент», Владимир Путин поднялся по главной лестнице большого кремлевского дворца, прошел по всем трем залам и взошел на подиум, где уже находились руководители обеих палат парламента и председатель Конституционного суда России, который пригласил Владимира Путина принять присягу.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», - сказал Путин.

Обращение к гражданам страны, к своим избирателям, это тоже традиция церемонии вступления в должность президента. Владимир Путин поблагодарил всех, кто пришел на избирательные участки и проголосовал. Впервые в новейшей истории России, за будущее теперь уже общей страны, голосовали и новые регионы республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области. И особые слова благодарности нашим воинам, которые сейчас находятся на полях сражений специальной военной операции.

«В эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку и сейчас обращаюсь к каждому гражданину России», - заявил Путин.

Текст присяги президента, всего 33 слова. И это не просто слова, говорит Владимир Путин. В них вся суть и смысл того, для чего стоило баллотироваться в президенты. Это огромное доверие со стороны граждан России и еще большая ответственность. Ответственность за безопасность страны и ее будущее.

«Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего. Консолидированная воля миллионов людей - это колоссальная сила, свидетельство нашей общей твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений», - заявил Путин.

Граждане страны, по словам Владимира Путина, показали всему миру, что они вместе со своей страной. И это поможет достойно пройти сложный период в нашей истории и выйти из него победителем. При этом, заявил президент, Россия всегда была и будет открыта для добрососедских отношений со всеми странами. С теми, кто видят в нашей стране надежного и честного партнера.

«Мы не отказываемся от диалога с западными государствами... разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен. Но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга», - заявил Путин.

А пока, в условиях, когда Запад ведет уже не прикрытую войну против России, в том числе и внутри страны, пытаясь внести раскол по политическим или религиозным мотивам, нам необходимо укреплять само государство

Впрочем, сказал в завершении своего обращения Владимир Путин, решение всех этих амбициозных, но вполне выполнимых задач, зависит от единства и сплоченности граждан страны. И вот тогда, это огромная сила.

«Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину, знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом, и создали мировую державу, наше Отечество, добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня. Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим», - заявил Путин.

Даже после окончания церемонии инаугурации залы Кремля еще долгое время не пустели. Так не хотелось гостям покидать величественные стены Большого кремлевского дворца, долгие годы служившего резиденцией императоров Всероссийских в Кремле.

Многочисленные гости церемонии - сенаторы, депутаты Государственной Думы, члены правительства, общественные деятели - перед началом собрались здесь в малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца, и только потом проходили в зал. И поэтому у не менее многочисленной прессы было достаточно много возможностей пообщаться с гостями церемонии.

Среди приглашенных было много военных, со звездами Героя России. Сама же обстановка малахитового фойе дворца помогала сохранять эмоции торжественного момента на самом высоком уровне.

«Те, кто на нас смотрят не по-доброму, они рано или поздно, однозначно, все сделают для себя выводы, что лучше дружить. Лучше строить отношения на принципах невмешательства во внутренние дела суверенных государств и их строить по принципу "улица с двусторонним движением"», - заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Со вступлением в должность в должность президента поздравили лидеры КНДР, Венесуэлы, ОАЭ, Лаоса, король Бахрейна и вице-спикер парламента Словакии. Поздравление пришли из Китая и от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Западные страны, ожидаемо попытались проигнорировать церемонию инаугурации. Впрочем, как стало известно, представители Франции, Венгрии и Словакии присутствовали в Кремле и в ЕС это вызвало настоящий раскол, пишет немецкое издание Spiegel. Прямую трансляцию из Андреевского зала вели BBC, Sky News, NBC, ABC и другие мировые телеканалы. У иностранных журналистов, аккредитованных в России, была возможность работать и в самом Кремле. Впервые на церемонии работали журналисты из Ирана.

«В прошлые года мы не могли освещать эту церемонию непосредственно. Мы брали материал из российских телевизионных каналов. Но вот сейчас мы находимся на этой церемонии, и, конечно, для иранцев будет очень интересно и привлекательно. Это великолепно красивая церемония в зале Кремля, в одном из его дворцов», - рассказал иранский журналист Али Дараби.

В честь вступления президента в должность на Кремлевской набережной Москвы звучит торжественный орудийный салют. 30 залпов из лучших противотанковых пушек Великой Отечественной войны, максимальное количество в военной иерархии, так как президент является еще и Верховным главнокомандующим.

Затем Владимир Путин вышел через красное крыльцо Грановитой палаты на Соборную площадь, где несмотря на продолжающийся дождь и снег солдаты президентского полка, демонстрируя блестящую выучку, приветствовали главу государства.

И, пожалуй, самый знаковый пункт в программе торжественных мероприятий. В Благовещенском соборе в присутствии Владимира Путина патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен.

«Помогай вам Бог и дальше нести то служение, которое сам Бог на вас возложил, с любовью к Отечеству, с дерзновением, потому что иногда требуется такое дерзновение, когда через многое следует переступить - может быть, иногда через то, через что в обычной жизни переступить невозможно. Это дерзновение, сила, должны сопровождать служение главы государства, от действий которого зависит судьба страны», - сказал патриарх.

После всех официальных церемоний Владимир Путин встретился со своей классной руководительницей, которая была в числе приглашенных гостей. Он не раз говорил, что именно Вера Дмитриевна оказала на него достаточно серьезное влияние. И уже в должности президента, он пригласил ее в Кремль, чтобы еще раз сказать слова благодарности.

Также, одной из первых, после инаугурации, стала встреча с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции. Они так же, были приглашены в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. По словам президента, ему очень хотелось бы, чтобы на этой церемонии присутствовали все наши боевые товарищи, которые сейчас с оружием в руках защищают свою страну. Чтобы победить, заявил на встрече президент, нужно всегда быть впереди в производстве новейших вооружений.

«У противника достаточно современных средств, потому что на нашего противника работает все западное сообщество, которое спит и видит, чтобы Россия в ее сегодняшнем виде уже не существовала. Они задались этой целью, я уже говорил публично: видимо, полагают, чтобы в той системе противостояния, которую они сами для себя и создают, Россия была слабым местом, слабым звеном. Уверен, они убедились, что это далеко не так, скорее, все наоборот. Но нам, чтобы быть успешными, надо быть, еще раз повторяю, на шаг впереди в высоких технологиях».

Вступление в должность президента России дало старт большой и крайне важной работе по формированию нового состава правительства. По закону, у президента есть 14 дней на то, чтобы представить кандидатуру председателя правительства на утверждение Государственной думы. Затем, в течение еще семи дней нижняя палата парламента должна утвердить эту кандидатуру. Но Владимир Путин решил не затягивать этот процесс и уже в пятницу внес кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение депутатов, о чем перед началом заседания объявил исполняющему обязанности премьер-министра.

«Мне кажется, что было правильно, если бы мы продолжили с вами работу и вы продолжили бы работу в качестве председателя Правительства. После того, как это произойдет, а надеюсь, что это так и будет, мы с вами встретимся еще раз и поговорим более подробно тогда о ваших предложениях», - заявил Путин.

Несмотря на праздничные выходные нижняя палата в тот же день собралась на пленарное заседание и большинством голосов поддержала назначение Михаила Мишустина на должность председателя правительства России. И это лишь первый шаг в формировании нового кабинета министров.

«В ближайшие дни вам предстоит принять решение, утвердить новый состав кабинета министров. В этой связи хочу напомнить о тех ценностях, которые правительство сформировало еще четыре года назад. И ключевая из них - выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей граждан на основе обратной связи. Хочу заверить Вас, что эти ценности для нового состава кабинета правительства будут ориентиром в работе. Ну а четкое следование курсу нашего президента поможет добиться успехов для благополучия людей, для развития нашей страны. Уверенность в этом есть», - заявил Мишустин.

Указ о назначении Мишустина председателем правительства, президент подписал в тот же день. И уже на следующий, вновь назначенный председатель правительства Михаил Мишустин, представил в Госдуме свои предложения по новому составу правительства. Предполагается, что свои портфели сохранят большинство министров

Изменения коснутся должности первого вице-премьера. Андрей Белоусов переходит на новую работу, а пост первого вице-премьера предложено занять Денису Мантурову. Вопросы экономики и антисанкционный блок будет курировать Александр Новак. Вместо Виктории Абрамченко, курировать вопросы сельского хозяйства и АПК, предлагается Дмитрию Патрушеву. А новым министром сельского хозяйства станет его заместитель Оксана Лут. Кроме того, до вице-премьера будет повышен министр транспорта Виталий Савельев. Новым министром спорта должен стать губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Что касается глав силовых ведомств, это МВД, МЧС, Минобороны и Министерства юстиции, согласно законодательству, то кандидатуры на эти должности Совету Федерации представляет президент. И, вероятнее всего, с этими назначениями задержки также не будет. Именно такой темп работы, задал сам Владимир Путин с первых минут после вступления в должность президента России.