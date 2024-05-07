Путин, вступая на пост президента, принес присягу народу России

Владимир Путин на церемонии инаугурации президента России принес присягу российскому народу. Вступая должность российского лидера, он поклялся защищать права россиян, Конституцию страны и ее независимость.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. Защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. Верно служить народу», - заявил Путин.

После прочтения присяги Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации.

Напомним, что церемония инаугурации проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Мероприятие началось с торжественного вноса государственного флага России и Конституции.