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Михаил Мишустин сохранил пост премьер-министра РФ

Его кандидатуру утвердила Госдума.
Мария Зайцева 2024-05-10 16:21:19
© Фото: Александр Астафьев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объявил результаты голосования депутатов на пост премьер-министра России. За кандидатуру Михаила Мишустина проголосовало 375 человек, воздержалось 57, против никто не проголосовал. Мишустин остался на посту председателя правительства РФ.

После избрания он должен предложить президенту Владимиру Путину и Госдуме кандидатуры вице-премьеров и министров. Нижняя палата Думы рассмотрит кандидатуры вице-премьеров 13 мая, а на следующий день — министров, сообщил Володин. Затем кандидатов должен утвердить президент.

Путин назначит глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД после консультаций с Советом Федерации. Володин поздравил Михаила Мишустина с утверждением на должность председателя правительства Российской Федерации.

На пленарном заседании Мишустин выступил с речью о планах правительства до 2030 года, в них входит поддержка участников СВО, продление материнского капитала и упор на взаимодействие с дружественными странами в рамках различных организаций.

#голосование #Михаил Мишутин #Государственная дума #премьер-министр РФ #председатель правительства
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