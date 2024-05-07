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Правительство России ушло в отставку

Камбин сложил свои полномочия сразу после инаугурации президента.
Глеб Владовский 2024-05-07 12:52:47
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Правительство России в полном составе ушло в отставку. Кабинет министров сложил свои полномочия после инаугурации президента Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации и статьей 34 федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации" правительство РФ слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом Российской Федерации», - говорится в документе.

Уточняется, что соответствующий указ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Президент РФ Владимир Путин утвердил документ.

Напомним, что инаугурация президента РФ Владимира Путина состоялась 7 мая в стенах Андреевского зла Большого кремлевского дворца.

#Владимир Путин #михаил мишустин #Кабмин РФ #Отставка правительства
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