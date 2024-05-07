Путин: Россия не отказывается от диалога с западными странами

Россия не отказывается от диалога с западными странами, они могут выбирать, поддерживать связь с нашей страной или нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии инаугурации.

«Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами - выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну, или же искать путь к сотрудничеству и миру», - заявил Путин.

Напомним, что сегодня в Большом Кремлевском дворце проходит церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Российский лидер уже принес присягу и поклялся защищать народ РФ.

Ранее издание Spiegel сообщило о расколе среди стран-членов ЕС по вопросу присутствия на церемонии инаугурации. Против участия выступила Германия, за - Франция, Венгрия и Словакия.