Мишустин внес на рассмотрение ГД РФ новый состав правительства

Новый состав российского правительства внес на рассмотрение Государственной думы премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом говорится на сайте российского кабмина.

Согласно документу, на должность первого вице-премьера глава правительства предложил Дениса Мантурова. Ранее он занимал должность вице-премьера - главы Минпромторга России.

В новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера. В качестве кандидата Мишустин предложил на этот пост возглавлявшего последние годы Министерство транспорта Виталия Савельева.

Новые кандидатуры на должности в правительстве: на пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта; на должность министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова; на должность министра энергетики в новом составе правительства выдвинут губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут; на должность министра спорта предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Продолжат исполнять обязанности в качестве вице-премьеров Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.

В случае положительного рассмотрения кандидатур, предложенных Мишустиным, свои посты в качестве министров сохранят Антон Силуанов (Минфин), Максим Решетников (Минэкономразвития), Антон Котяков (Минтруда), Валерий Фальков (Минобрнауки), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Александр Козлов (Минприроды), Ольга Любимова (Минкультуры), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Максут Шадаев (Минцифры), Алексей Чекунков (Минвостокразвития). Занимавший пост главы Минспорта Олег Матыцин не войдет в состав нового кабмина.

Кандидатов в вице-премьеры и министры, согласно конституционной процедуре, рассмотрит парламент. Руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.

Напомним, что вчера Госдума России утвердила Михаила Мишустина на пост главы российского правительства. Затем указ о назначении его на должность премьер-министра подписал глава государства Владимир Путин.