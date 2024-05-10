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Путин выдвинул кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ

Президент Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России.
Марина Крижановская 2024-05-10 05:07:36
© Фото: Alexander Astafyev Russian Presi Globallookpress

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность Председателя Правительства», - сообщил Володин в Telegram-канале.

Обсуждение кандидатуры Михаила Мишустина на пост председателя Правительства РФ во время пленарного заседания ГД РФ начнется в 14:00 по московскому времени, до этого дискуссии пройдут во всех политических фракциях.

Прежде Мишустину предстоит выступить с докладом, после чего ему зададут вопросы и выступят депутаты от фракций, затем состоится голосование по его кандидатуре.

По словам Володина, парламентариям важно узнать от кандидата на пост премьера, каким образом будут выполняться поставленные президентом РФ задачи в области демографии, роста благополучия людей, поддержке семей с детьми и реализация молодежной политики, а также в повышении обороноспособности России, росте ее экономики и регионов, в укреплении технологического суверенитета.

Напомним, 7 мая Правительство России ушло в отставку, сложив полномочия сразу после инаугурации президента.

#в стране и мире #Владимир Путин #михаил мишустин #Вячеслав Володин #Госдума РФ #кандидатура #пост премьер-министра
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