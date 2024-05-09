Путин: успех на поле боя является ключевым для России

У России есть все возможности для реализации всех своих задач, но успех на полях сражений специальной военной операции является ключевым условием. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими и командирами подразделений.

«У нас большие задачи по развитию страны - в сфере экономики, которая является основой всех наших успехов... в социальной сфере, по укреплению семей России, по развитию здравоохранения, образования и так далее. У нас есть все возможности для того, чтобы все эти задачи были полностью реализованы. Но только при одном условии - при условии вашей успешной работы на поле боя», - заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что все боевые задачи должны выполняться с минимальными потерями. При этом Путин не сомневается, что Россия победит.

Встреча Путина с военнослужащими состоялась 7 мая, после церемонии инаугурации. В мероприятии также принял участие министр обороны России Сергей Шойгу.