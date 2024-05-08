Китай поздравил Путина со вступлением в должность президента

Представитель МИД Китая Линь Цзянь передал поздравление Владимиру Путину с переизбранием на должность президента России. По словам официального представителя китайского дипведомства, Россия и Китай «являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами».

«Мы верим, что под руководством президента Путина Россия продолжит добиваться новых результатов в государственном строительстве, экономическом и социальном развитии», - заявил Линь Цзянь.

Инаугурация президента прошла 7 мая в Московском Кремле. Владимир Путин подписал указ, определяющий цели России до 2036 года: сохранение населения, повышение благополучия людей, поддержка семьи, безопасная среда для жизни, устойчивая и динамичная экономика, а также технологическое лидерство.