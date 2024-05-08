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Китай поздравил Путина со вступлением в должность президента

Линь Цзянь напомнил, что Россия и Китай являются стратегическими партнерами.
Услада Дубинина 2024-05-08 11:31:49
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Представитель МИД Китая Линь Цзянь передал поздравление Владимиру Путину с переизбранием на должность президента России. По словам официального представителя китайского дипведомства, Россия и Китай «являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами».

«Мы верим, что под руководством президента Путина Россия продолжит добиваться новых результатов в государственном строительстве, экономическом и социальном развитии», - заявил Линь Цзянь.

Инаугурация президента прошла 7 мая в Московском Кремле. Владимир Путин подписал указ, определяющий цели России до 2036 года: сохранение населения, повышение благополучия людей, поддержка семьи, безопасная среда для жизни, устойчивая и динамичная экономика, а также технологическое лидерство.

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