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Путин утвердил Мишустина председателем правительства России

Ранее Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства России.
Игнат Далакян 2024-05-10 18:17:56
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина председателем правительства. Об этом сообщила пресс-служба президента России.

«В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», - говорится в документе. 

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства России утвердила Государственная дума РФ. За проголосовали 375 депутатов, 57 воздержались, против никто не голосовал. 

Председатель ГД РФ Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата российского законодательного органа рассмотрит кандидатуры вице-премьеров 13 мая, а на следующий день - министров. После этого кандидатуры должен утвердить президент.

#Владимир Путин #михаил мишустин #указ президента #премьер-министр #правительство #указ #кандидатура
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