Донбасс содрогается от разрывов снарядов и артиллерийских обстрелов - такого обострения здесь не было с самого начала войны. В Донецке регулярно слышны звуки выстрелов и взрывов, по улицам города передвигается военная техника.

Только за прошедшие сутки республики Донбасса подверглись обстрелам из тяжелого вооружения более сотни раз. Ночью на окраине Донецка, обезвредили группу украинских диверсантов. По официальному заявлению министерства государственной безопасности - задержанные боевики готовили теракты против мирных жителей и важнейших объектов. В результате перестрелки, двое бойцов спецназа МГБ получили ранения.

Символично - бой произошел в Киевском районе Донецка. А уже утром страшные новости пришли из ЛНР - в результате артобстрела снаряд попал в жилой дом в поселке Пионерское. Два человека погибли.

Последняя неделя стала самой напряженной в республиках. ВСУ бьют без разбора - и по позициям защитников Республик, и по мирным кварталам и по объектам инфраструктуры. Повреждения получила Васильевская насосная станция, которая обеспечивает более миллиона абонентов по обе линии фронта. В данный момент, по договоренностям о режиме тишины, рабочие фильтровальной станции в сопровождении СЦКК выдвинулись на место.

Без воды осталось несколько районов Донецка и почти несколько сот тысяч человек с украинской стороны. А потом оказалось, официальный запрос тишины для ВСУ пустой звук. Обстрел - дело рук боевиков из запрещенного в России «Правого сектора»* - об этом рассказали в управлении Народной милиции. Украинские диверсанты особенно активизировались в последнюю неделю. Одна из таких групп была уничтожена при попытке прорыва к химическому предприятию в Горловке.

Ситуация близка к критической - война может начаться в любой момент. Группировки ВСУ продолжают передислокацию и выходят на ударные позиции. Разведкой ДНР опубликована карта с возможными направлениями нападения со стороны украинских силовиков.

«Наступление вооруженных сил Украины планируется с трех направлений. Основной удар в направлении - Краматорск - Дебальцево, удар наносится силами 30 механизированной, 17 танковой и 95 ДШБ ВСУ», - заявил глава Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В Республиках Донбасса приняли решение - срочно эвакуировать мирное население в Россию. В первую очередь - вывезти женщин и детей.

«В последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения. Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей. Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса», - заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Эвакуация началась немедленно - уже через два часа первые автобусы отправились в сторону Ростовской области. Трогательные сцены прощания, слезы, и надежда, что весь этот кошмар скоро закончится. Под непрекращающимися обстрелами из Донбасса в Россию отправляются автобусы с мирными жителями.

В прифронтовой Александровке, жители собираются с детьми на эвакуационном пункте в местной школе. Все происходит меньше, чем в километре от позиций ВСУ. Те, чьи дома находятся на окраине поселка, живут в буквальном смысле под прицелом украинских снайперов - до линии фронта там всего 200-300 метров.

Уезжать из дома тяжело, но эта мера сейчас необходима - заявляет глава Донецкой народной республики.

«Задача простая - как можно больше людей вывезти, а дальше уже… Мы отстоим землю, уверен - победа будет за нами», - заявил Пушилин.

Чтобы обеспечить максимально слаженную эвакуацию, по улицам запустили автомобили с громкоговорителями - жителям оперативно сообщают, где находятся ближайшие пункты эвакуации, просят распространять информацию среди родных и близких.

Да, пока это только тренировка, но в любой момент может стать военной необходимостью. Но Донбасс сдаваться не собирается. В Республиках объявлена всеобщая мобилизация. Уже на следующий день после начала эвакуации, в Луганске и Донецке объявили - всем, кто находится в запасе, следует явиться в военкоматы.

«Мы готовы защищать свои семьи, свои дома, свою землю. Обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли», - заявил глава самопрозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Донбасс готовится к обороне, отступать некуда - все крупнейшие города находятся на линии фронта, или в зоне действия украинской артиллерии.

Только за последние сутки по территории Республик выпустили несколько сотен снарядов. Несколько боеприпасов, выпущенных ВСУ, попали на территорию России - об этом заявила погранслужба Ростовской области. Следственным комитетом России уже возбуждено уголовное дело и начато расследование.

На какие провокации могут еще пойти ВСУ - предсказать невозможно. И поэтому необходимо защитить людей. В том числе и тех, кто продолжают выезжать из Республик - по информации разведки ЛНР, украинские власти планировали устроить теракт по ходу движения колонны в Россию. Под одним из мостов по трассе, которая используется для эвакуации женщин и детей, было обнаружено самодельное взрывное устройство.

* «Правый сектор» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.