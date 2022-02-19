«Работают тяжелые пулеметы»: корреспондент едва не попал под обстрел на насосной станции в ДНР

Корреспондент Дмитрий Астрахань с места событий рассказал о произошедшем на Васильевской насосной станции в Донецкой народной республике. По словам журналиста, украинские военные продолжают обстреливать территорию вокруг станции. При этом предприятие обеспечивает подачу воды не только в республику, но и в Украину.

«Станция неоднократно подвергалась обстрелам, поэтом она защищена габионами. В результате сегодняшнего обстрела один трансформатор полностью уничтожен, он сгорел в результате пожара. Второй трансформатор восстановлению не подлежит... Короткими очередями работают тяжелые пулеметы и слышны хлопки минометов. Из-за начавшегося вновь обстрела необходимо покинуть территорию насосной станции», - рассказал журналист.

Телеканал «Звезда» получил в распоряжение видео с моментом взрыва на Васильевской насосной станции в непризнанной Донецкой народной республике. Взрыв произошел после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.