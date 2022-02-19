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В СК рассказали подробности о падении снарядов с территории Украины в Ростовской области

Игнат Далакян
20:02 19.02.2022
Как сообщает ведомство, жертв среди гражданского населения нет.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Неустановленные лица с территории Украины произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области с использованием реактивной системы залпового огня. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в результате обстрела был полностью разрушен один нежилой дом в хуторе Маноцкий и одна хозяйственная постройка нежилого домовладения в хуторе Патроновка. Жертв после атаки среди мирного населения нет.

«По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом)», - говорится в сообщении СК РФ.

Ранее стало известно о попадании снаряда, который разорвался в Ростовской области недалеко от границы с Украиной. Это уже второй случай взрыва на территории РФ со стороны Украины.

До этого в Тарасовском районе Ростовской области на расстоянии одного километра от государственной границы с Украиной разорвался первый снаряд.

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