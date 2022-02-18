В Ростовской области появились первые автобусы с беженцами из ДНР
Первые автобусы с эвакуированными жителями ДНР пересекли границу РФ в Ростовской области.
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
В Ростовскую область прибыли первые автобусы с беженцами из непризнанной Донецкой Народной республики. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Как передает агентство, в пункте пропуска в Матвеевом Кургане, границу пересек автобус с донецкими желтыми номерами. Транспорт сопровождался машиной с мигалками.
Ранее МЧС ДНР сообщило, что около 700 тысяч жителей планируется эвакуировать из ДНР, в первую очередь женщин и пожилых людей.
Также появились кадры из города Горловка ДНР, где выстроились в шеренгу автобусы, готовые принять беженцев.