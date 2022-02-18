В Ростовской области появились первые автобусы с беженцами из ДНР

В Ростовскую область прибыли первые автобусы с беженцами из непризнанной Донецкой Народной республики. Об этом сообщает агентство ТАСС. Как передает агентство, в пункте пропуска в Матвеевом Кургане, границу пересек автобус с донецкими желтыми номерами. Транспорт сопровождался машиной с мигалками.

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