Глава ЛНР подписал указ о всеобщей мобилизации

Также сообщается о призыве на военную службу мужчин, состоящих на воинском учете и военнообязанных. Исполнительным органам власти разрешили изымать у граждан и организаций транспорт для военных нужд. Экономика региона переводится в режим работы в условиях военного времени.

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