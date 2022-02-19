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Глава ЛНР подписал указ о всеобщей мобилизации

Алексей Курильченко
10:08 19.02.2022
На территории республики запрещен выезд мужчин от 18 до 55 лет.
Глава ЛНР подписал указ о всеобщей мобилизации
© Фото: Максим Захаров, РИА Новости
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Глава самопрозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. Также Пасечник запретил покидать территорию республики мужчинам от 18 до 55 лет.

«Объявить на территории Луганской Народной Республики общую мобилизацию. Об объявлении мобилизации незамедлительно уведомить Народный Совет Луганской Народной Республики, Правительство Луганской Народной Республики», - говорится в тексте указа.

Также сообщается о призыве на военную службу мужчин, состоящих на воинском учете и военнообязанных. Исполнительным органам власти разрешили изымать у граждан и организаций транспорт для военных нужд. Экономика региона переводится в режим работы в условиях военного времени.

Ранее указ о всеобщей мобилизации подписал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Мужчин призвали прибыть в военные комиссариаты.

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