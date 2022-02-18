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Корреспондент показал, как проходит эвакуация мирного населения из ДНР с места событий

Елизавета Потейчук
Дмитрий Астрахань
21:14 18.02.2022
Женщины и дети эвакуируются из региона в первую очередь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент Дмитрий Астрахань прямиком из самоправозглашенной Донецкой народной республики рассказал «Звезде» подробности эвакуации местных жителей из региона. По его словам, поселок Александровка печально известен жертвами среди мирного населения, обстрелами и работой украинских снайперов.

Астрахань побывал в эвакуационном пункте, располагающемся в одной из школ поселка. На данный момент, говорит он, туда пребывают люди и ждут автобусы. Интернаты, детские учреждения, а также женщины и дети эвакуируются в первоочередном порядке. Корреспондент утверждает, что в регионе уже третий день идут непрекращающиеся обстрелы по объектам инфраструктуры. Кроме того, по его словам, осуществляются попытки выхода диверсионных групп.

Ранее в распоряжении «Звезды» оказались новые кадры с места мощного взрыва в центре Донецка. На видео удалось запечатлеть работу спасателей на месте инцидента. Напомним, в СМИ отмечалось, что взрыв произошел неподалеку от здания правительства ДНР.

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