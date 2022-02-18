Корреспондент показал, как проходит эвакуация мирного населения из ДНР с места событий

Корреспондент Дмитрий Астрахань прямиком из самоправозглашенной Донецкой народной республики рассказал «Звезде» подробности эвакуации местных жителей из региона. По его словам, поселок Александровка печально известен жертвами среди мирного населения, обстрелами и работой украинских снайперов.

Астрахань побывал в эвакуационном пункте, располагающемся в одной из школ поселка. На данный момент, говорит он, туда пребывают люди и ждут автобусы. Интернаты, детские учреждения, а также женщины и дети эвакуируются в первоочередном порядке. Корреспондент утверждает, что в регионе уже третий день идут непрекращающиеся обстрелы по объектам инфраструктуры. Кроме того, по его словам, осуществляются попытки выхода диверсионных групп.

Ранее в распоряжении «Звезды» оказались новые кадры с места мощного взрыва в центре Донецка. На видео удалось запечатлеть работу спасателей на месте инцидента. Напомним, в СМИ отмечалось, что взрыв произошел неподалеку от здания правительства ДНР.