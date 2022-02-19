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Народная милиция ДНР представила замысел наступления ВСУ на Донбасс

Алиса Кононенко
14:13 19.02.2022
По данным агентурной разведки Народной Милиции ДНР, целью украинской наступательной операции является «зачистка» территории Донбасса от русскоязычного населения.
Народная милиция ДНР представила замысел наступления ВСУ на Донбасс
© Фото: Народная милиция ДНР
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В Генеральном штабе ВСУ разработали наступательную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Агентурной разведкой Народной Милиции ДНР добыт план украинской наступательной операции против независимых республик, о чем нами было анонсировано ранее», - заявил Басурин на брифинге. 

В официальном Telegram-канале НМ ДНР опубликована карта предполагаемой наступательной операции ВСУ. По словам Басурина, замысел был разработан украинским Генштабом и утвержден решением СНБО в начале февраля.

«Цель украинской наступательной операции – "зачистка" территории Народных Республик от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России, получение контроля над всей территорией Народных республик», - подчеркнул представитель НМ ДНР.

Он добавил, что на выполнение операции отведено пять суток и для ее реализации создана ударная группировка украинских войск.

Ранее миссия ОБСЕ сообщила, что режим прекращения огня в Донбассе за сутки был нарушен более 900 раз.

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