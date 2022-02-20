В стране и мире Место гибели двух жителей ЛНР от обстрела сняли на видео Алексей Курильченко В одном из разрушенных домов обнаружены обгоревшие человеческие останки. © Видео: Telegram, ЛуганскИнформЦентр © Фото: Telegram, ЛуганскИнформЦентр Читайте нас на: В непризнанной Луганской народной республике разбирают завалы дома в селе Пионерское, которое подверглось обстрелу с позиций Вооруженных сил Украины. Среди завалов корреспонденты обнаружили обгоревшие человеческие останки. «Корреспондент ЛИЦ зафиксировал последствия обстрела ВСУ села Пионерское, где погибли двое мирных жителей», - сообщает Telegram-канал «ЛуганскИнормЦентр». Ранее подполковник запаса народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в результате обстрела с позиций Вооруженных сил Украины населенного пункта Пионерское погибли два мирных жителя непризнанной Луганской народной республики. Также были разрушены пять жилых домов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика