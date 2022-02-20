Место гибели двух жителей ЛНР от обстрела сняли на видео
В одном из разрушенных домов обнаружены обгоревшие человеческие останки.
© Видео: Telegram, ЛуганскИнформЦентр © Фото: Telegram, ЛуганскИнформЦентр
В непризнанной Луганской народной республике разбирают завалы дома в селе Пионерское, которое подверглось обстрелу с позиций Вооруженных сил Украины. Среди завалов корреспонденты обнаружили обгоревшие человеческие останки.
«Корреспондент ЛИЦ зафиксировал последствия обстрела ВСУ села Пионерское, где погибли двое мирных жителей», - сообщает Telegram-канал «ЛуганскИнормЦентр».
Ранее подполковник запаса народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в результате обстрела с позиций Вооруженных сил Украины населенного пункта Пионерское погибли два мирных жителя непризнанной Луганской народной республики. Также были разрушены пять жилых домов.