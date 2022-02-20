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Захват украинских диверсантов спецназом ДНР сняли на видео

Алексей Курильченко
11:51 20.02.2022
В ходе ночной операции по захвату началась перестрелка.
© Видео: МГБ ДНР © Фото: МГБ ДНР
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Опубликовано видео ночного штурма дома, где располагались украинские диверсанты, которые, по данным Министерства госбезопасности непризнанной Донецкой народной республики, планировали совершить подрывы объектов инфраструктуры.

На кадрах видно, что бойцы спецназа МГБ ДНР ведут перестрелку с диверсантами. В ходе операции спецназовцы применили гранатомет. В результате подрывники были задержаны.

По данным ведомства, диверсионная группа планировала подрывы электростанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории Республики. В ходе задержания бойцы спецназа столкнулись с вооруженным сопротивлением - двое военнослужащих были ранены.

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