Глава ДНР Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию
В субботу утром лидер самопровозглашенной республики обратился к населению ДНР с соответствующим обращением.
© Фото: denis-pushilin.ru, Globallookpress
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации.
«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации», - заявил Пушилин в видеообращении к населению ДНР.
Ранее Пушилин сообщил жителям самопровозглагшенной республики, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе, с 18 февраля организована эвакуация населения в Россию.
Глава ЛНР Леонид Пасечник также призвал жителей уезжать на российскую территорию.